Bahçeli'den tv100'e Özel Açıklama: Öcalan Kilim Hediye Etmiş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sürece ilişkin kritik bilgiler verdi. Ayrıca Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kendisine hediye ettiği kilimi gösterdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'e ve tv100 programcısı Başak Şengül'e özel açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, DEM partililerle tokalaşmasına dair ilk kez konuştu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi "DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı! Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

'TERÖRÜ YOK ETMENİN YOLU BUDUR'

Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra "Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun” dedim ve “terörist elebaşı” ifadesinden 'kurucu önderlik' tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir.”

HEDİYE KİLİM

"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum.”

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
MHP'den Özer Kararına Tepki: 'Hüküm Öfkeyle Kurulmaz' MHP'den Özer Kararına Tepki... 'Hüküm Öfkeyle Kurulmaz'
Bahçeli'den Çarpıcı Ahmet Özer Çıkışı! 'Bu Karar...' Bahçeli'den Çarpıcı Ahmet Özer Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı
Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi
İBB Kreşinde İstismar ve Darp İddiası: Kan Donduran Olayın Detayları Sevk Yazısında Ortaya Çıktı İBB Kreşinde İstismar ve Darp İddiası: Kan Donduran Olayın Detayları Sevk Yazısında Ortaya Çıktı
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: Dışarıya Çıkmadan İki Kez Düşünün! Yağmur, Kar, Fırtına Aynı Anda Geliyor Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkmadan İki Kez Düşünün! Yağmur, Kar, Fırtına Aynı Anda Geliyor
Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında