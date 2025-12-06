Bahçeli’den tv100’e Mesaj: 'Gerçeklere Hizmetiniz İçin Teşekkür Ediyorum'

MHP lideri Devlet Bahçeli, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına özel bir açıklama yaptı. Bahçeli, ilettiği mesajında, "Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Bahçeli’den tv100’e Mesaj: 'Gerçeklere Hizmetiniz İçin Teşekkür Ediyorum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla beraber "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasına öncülük eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına özel açıklamalarda bulundu.

Başak Şengül, yayın sırasında Bahçeli’nin mesajını "Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz" ifadeleriyle aktardı.

'İSRAF EDİLEMEYECEK BİR SÜREÇ'

Şengül, Bahçeli’nin mesajı sonrası yaptığı açıklamada kendilerinin MHP liderine teşekkür ettiğini ifade ederek "Ben bünyesinde bulunduğum ve yayın gerçekleştirdiğimiz kurum adına da teşekkürlerimi iletiyorum. Elimizden geldiğince bu çerçevede yani Terörsüz Türkiye’nin herhangi bir zarar görmemesi ve barış umuduna bizde en azından katkıda bulunabilelim diye bu hassasiyet içerisinde sürdürüyoruz. Bölge açısından da çok kıymetli ve israf edilemeyecek bir süreç olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla kurum olarak özel bir ihtimamda gösterdiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefinde Aşama Aşama Sonuca GidiyoruzMHP Lideri Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefinde Aşama Aşama Sonuca GidiyoruzGüncel
MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Çarpıcı Mesajlar: 'Al-Ver Sürecine Tamamen Kapalıyız'MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Çarpıcı Mesajlar: 'Al-Ver Sürecine Tamamen Kapalıyız'Siyaset

Kaynak: tv100

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dilovası’ndaki Facia Meclis Gündeminde! 'Denetim Zafiyeti Aydınlatılsın' Dilovası’ndaki Facia Meclis'te! Bakanlığa Çarpıcı Sorular
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı
Osmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Osmaniye’de Katliam Gibi Kazada Flaş Gelişme
Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu! İşte CHP'de Yeni MYK Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Türkiye'nin Konuştuğu Soygunda Şok Detay! Meğer 13 Kasım Sıradan Bir Gün Değilmiş Türkiye'nin Konuştuğu Soygunda Şok Detay! Meğer 13 Kasım Sıradan Bir Gün Değilmiş