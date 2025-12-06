Bahçeli’den tv100’e Mesaj: 'Gerçeklere Hizmetiniz İçin Teşekkür Ediyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla beraber "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasına öncülük eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına özel açıklamalarda bulundu.

Başak Şengül, yayın sırasında Bahçeli’nin mesajını "Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz" ifadeleriyle aktardı.

'İSRAF EDİLEMEYECEK BİR SÜREÇ'

Şengül, Bahçeli’nin mesajı sonrası yaptığı açıklamada kendilerinin MHP liderine teşekkür ettiğini ifade ederek "Ben bünyesinde bulunduğum ve yayın gerçekleştirdiğimiz kurum adına da teşekkürlerimi iletiyorum. Elimizden geldiğince bu çerçevede yani Terörsüz Türkiye’nin herhangi bir zarar görmemesi ve barış umuduna bizde en azından katkıda bulunabilelim diye bu hassasiyet içerisinde sürdürüyoruz. Bölge açısından da çok kıymetli ve israf edilemeyecek bir süreç olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla kurum olarak özel bir ihtimamda gösterdiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: tv100