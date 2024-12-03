Bahçeli'den 'Sahte Dolar' Çıkışı! 'Külliyen Yalan, Türkiye'ye Operasyon'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"29 Kasım 2024’e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık’tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek çalışmaları genel kurul çalışmalarında devam edeceğiz. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin muhtevasının açıklanmasını her birinizden rica ediyorum.

Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye’ye yönelik operasyondur. Bunların maksadı bellidir. Son dönemdeki pozitif ülke gündemini etkilemek için yapılanlar kabul edilemez. İstanbul Başsavcılığı harekete geçip soruşturma başlatmıştır. Vatandaşlarımız telaş etmemeli, devletin sahteliğe karşı mücadelesi sürmelidir.

Siyasetin gayesi çıkan veya çıkması muhtemel sorunlara çözüm üretecek fikirler aramaktır. Ne siyaset ne de hayat sorunsuz olamaz. Bunlardan kaçarak da işler yoluna koyulmaz. Sorunlar bize lazımdır, sorunsuz hayat solmuştur. Tarihimizin muhtelif dönemlerinde yaşandığı üzere geçici adımların yanlış yorumlandığını biliyoruz. Kaybetmek geri adım atmak değil vazgeçmektir.

İç ve dış siyasette serpilen kuşkularımız asla yanlış değildir. Ağzımızdan çıkan her lafın bir dayanağı vardır. Her şeye rağmen Türkiye diyorsak dağın arkasındaki tehlikenin varlığını biliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem