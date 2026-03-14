Bahçeli'den Orta Doğu Mesajı: 'Türkiye, Jeopolitik Fırtınaların İzleyicisi Olmayacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında dünya ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, dünyada yeni bir jeopolitik kırılma yaşandığını belirterek, “Mevcut gelişmeler yalnızca birkaç bölgesel gerilimin toplamı değildir. Orta Doğu’dan Avrasya’ya ve oradan Pasifik’e uzanan geniş bir hatta güç dengeleri yeniden şekilleniyor, devletlerin iç dayanıklılığı sınanıyor ve yeni bir jeopolitik düzen oluşuyor” dedi.

'TÜRKİYE YMN TAYİN EDECEK'

Orta Doğu’daki çatışmalara işaret eden Bahçeli, Gazze’de başlayan ateşin Lübnan, Suriye, Irak ve İran’a kadar ulaştığını vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte rolünün kritik olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye krizlerin akıntısına kapılan bir ülke olmamalı. Türkiye, krizlerin ortasında istikamet tayin eden bir devlettir” ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI

İran’daki olası kontrolsüz zayıflamanın bölgeyi doğrudan etkileyeceğini söyleyen Bahçeli, bunun yalnızca Tahran’ın meselesi olmayacağını ve çevre ülkelere yayılabilecek yeni bir istikrarsızlık kuşağı yaratabileceğini kaydetti.

Bahçeli ayrıca Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu durumun yalnızca sınır krizleriyle sınırlı olmadığını, milli güvenlik, sınır emniyeti ve bölgesel istikrar açısından kritik bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Suriye tecrübesine de değinen Bahçeli, devlet otoritesinin zayıfladığı alanların kısa sürede silahlı grupların, vekalet unsurlarının ve düzensiz göç hareketlerinin alanına dönüştüğünü hatırlattı.

'FIRTINALI ZAMANLAR' VURGUSU

Konuşmasını stratejik fırsatlar açısından değerlendiren Bahçeli, "Fırtınalı zamanlar yalnız risk üretmez; doğru okunduğunda büyük fırsatlar da üretir. Türkiye’nin görevi krizlerin akıntısına kapılmak değil, yeni dengelerin kurulduğu zeminde kendi tarihi ağırlığını sahaya yansıtmaktır. Türkiye’nin kaderi, başkalarının çizdiği haritalarda savrulmak değil, haritaların yeniden çizildiği masalarda söz sahibi olmaktır" dedi.

Kaynak: AA