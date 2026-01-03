Bahçeli'den Maduro'nun Kaçırılmasına İlk Yorum: ‘15 Temmuz İle Aynı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşananları 'tanıdık komplo' olarak nitelendiren Bahçeli "15 Temmuz ile birebir aynı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'da yaşananlara ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılmasına ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Yaşananları 'tanıdık komplo' olarak değerlendiren Bahçeli, "ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ'U HATIRLATTI

Bahçeli, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: CNN Türk

