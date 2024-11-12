Bahçeli'den Kritik Mesajlar: Söylediğimiz Her Şeyin Arkasındayız, Silah Varsa Siyaset Yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye Yüzyılı altında birleşmeliyiz. İçe kapanarak kaotik gelişmeleri lehimize çeviremeyiz.

- Siperlerimizden çıkıp görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız. Nefret, şiddet ve ihanetle teşhis edilmiş hastalıklı bir güruhu cesaretle ayıklamalıyız. Geleceğin yol haritasını milli değerlerle çizmeliyiz. Tarihe mühür vurmalıyız.

"TÜRK BİRLĞİNİN MÜJDESİDİR"

- 2022 yılında başlayan çalışmalar, 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep olarak alfabe çerçevesinde uzlaşma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır. Makus tarihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak alfabeye hazır olması, Türk birliğini müjdesidir.

"FAZLA DÖNÜŞ DENGE VE ŞUUR KAYBINA YOL AÇABİLİR"

- Ülke gündemine döneceklerini açıklayan CHP liderinin dönüş yolunda uçuruma savrulmaması, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim.

- Fazla dönüş denge ve şuur kaybına yol açıp, düşürebilir. Devşirilen, demlenenlere aldırmıyoruz. Dönen dönsün, biz yolumuzdan dönmeyiz. Bizim yolumuz Türkiye Yüzyılıdır. Horasan'dan Kudüs'e kadar bir insanın ayağına taş değse kanayan bizim kanımızdır.

- Tarihi baştan yazmak elimizde. Bu fırsat kaçmamalı Türk birliği hayal safhasında kalmamalıdır. Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık, öyle öleceğiz.

- İnsanlık dehşet ve şiddet sarmalına adeta hapsedilmiştir. Mazlum milyonlar can çekişmekte küresel emperyalizm ve Siyonist barbarlık bütün sabır eşiklerini ihlal etmektedir.

"İKİ DEVLETİ ÇÖZÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİDİR"

- İsrail'in durdurulması elzemdir. İki devletli çözüm sadece Orta Doğu değil, dünya için önemlidir. Vahşet ile medeniyet, vandallık ile merhamet aynı çerçevede duramaz. Dünya adeta ateş altındadır. Küresel statüko sarsılmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleri zifiri karanlıktadır.

- Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da sonlandırılarak müzakere etabına geçilmesi başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerin ortak çıkarınadır. Düşmez kalkmaz bir Allah, düşüp de kalkamayan Biden ve Harris'tir.

"ABD İLE TEMİZ BİR SAYFA AÇILMALI"

- Biden’ın içimizdeki sömürgeleşmiş işbirlikçileriyle dayanışma halinde cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur. Şu Allah’ın işine bakınız ki değişen akli melekelerinin dahi kendisini terk ettiği Biden’dan başkası değildir.

- Düşmez kalkmaz bir Allah’tır düşüp de kalkamayan Biden ve Harris’tir. Biz ABD’deki seçime Türkiye merkezli bakıyoruz. ABD Türkiye ,ilişkilerinin asıl boyut alacağıyla ilgili analiz yapıyoruz. Trump’ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi iki ülkenin de müşterek hayrınadır.

- Trump’ın göreve gelir gelmez, İsrail ile Filistin arasında barışı mı yoksa soykırımı mı destekleyeceği, Suriye’den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceğinin yanı sıra, PKK/YPG/PYD terör örgütlerine nasıl bakacağı, Kıbrıs meselesi etrafında uluslararası hukukun yanında durup durmayacağı, ülkemizi isabetli ve hakkaniyetli okuyup okumayacağı belli olacak, bizim de tavrımız bu vesileyle tecelli edecektir.

- ABD ile temiz bir sayfa açılmalı. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yoktur.

- Türkiye dönem dönem sorgulasak da bir NATO üyesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. Her ülkenin bağımsızlığına, egemenlikle örtüşen çıkarlarına saygımız tamdır. Ancak başka saygıyı başkalarından görmek de en tabii hakkımızdır.

"SİLAH VARSA SİYASET YOKTUR"

- Silah varsa siyaset yoktur, terör imha edilmelidir.

- Yaptığımız, söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Biz gelecek seçimlerin değil, gelecek nesillerin hesabındayız. Geçmişte akan gözyaşlarının geleceği perdelemesine göz yumamayız Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz, günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın samimi düşüncesindeyiz.

"BAŞIMIZI KUMA GÖMMEK BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ"

- Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir. Böyle terörün bitmesi milli ülküdür. Mili birlik hukukunu Türkiye'nin düşmeyecek kudret mevzisi haline getirmek nişanemizdir. Kronik sorunları çözmek için er meydanına çıkacak Cumhur İttifakı'ndan başkası yoktur.

- Değil elimizi gövdemizi yatırmaya kararlarıyız. Bunun üzerinden siyaset yapan zillet simalarına Türk milleti en etkili cevabı verecektir. Enternasyonel marşı söyleyen maskaraların kararlılığımızı kundaklamasına müsaade etmeyeceğiz. Oy kaygısı içinde değiliz.

- Bizim ülkücülüğümüzü sorgulayamaya, vatan severliğimizi tartıya çıkartmaya cüret ve teşebbüs eden yeni yetme siyaset döneklerine kalbimizdeki dava ve vatan aşkının bir bir günlük sadakasını versek alayına ömürleri boyunca yetecek.

"ŞEYH SAİT VE SEYİT RIZA DÖNEMİN HAİNLERİDİR"

- Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir.

- CHP-DEM'in Kent Uzlaşısı anlayışıyla tek yumruk olduğu belgelenmiştir. Şeyh Sait ve Seyit Rıza yaşadıkları dönemin hainleridir, bölücü teröristleridir. Cumhuriyet ve Devlet düşmanlarının hak ettiği gibi cezalandırılmıştır. Konunun Kürt kardeşlerimize bir yakınlığı yoktur.

- DEM'in otobüsüne binen CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'ya devretmiştir. Kabuk bağlamış yaraların deşilmesi sinsiliktir. Kimsenin kararlılığımızı köreltmesine izin vermeyiz.

MANSUR YAVAŞ'A KONSER ELEŞTİRİSİ

- CHP'li belediyelerin konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, sıra vatandaşa gelince bir tas çorbayı reva görmeleri kepazeliktir. Neymiş bir sanatçıya ödenen 65 milyon değil de 45 milyonmuş. Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız? Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları İstanbul ve Ankara'ya nankörlüktür. Milletimiz bu iş bilmez kifayetsiz muhterislere muhtaç olmamalıdır.

"KÜRTLER DE ALEVİLER DE BİZİM CANIMIZDIR"

- Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda ayak bağları çözülüp atılacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi imkanları ile toplumsal ayrışmanın izleri yönetimde kaynaşma ile silinecektir. Milli hedefleri maksimize edip iç ve dış tehditleri minimize etmek ortak görevimizdir. Hiçbir terörist için güvenli bir alan kalmamıştır. Kürtler de Aleviler de bizim canımızdır.

- Bugüne kadar Türkiye'de kimse ikinci sınıf muamelesi görmemiştir; kimse bu ülkenin zencisi sayılmamıştır. Türkiye etnik ve mezhebi toplulukların gevşek koordinasyonu ile kurulmadı. Ne Kürt kardeşlerimiz ne Alevi kardeşlerimiz göz ardı edilecek değersizliğe havale edilmemiştir.

- Amacımız ve acımız bir olduğu kadar geleceğimiz bir, dostumuz bir, düşmanımız aynıdır. Barışın savunma siperlerinin insanların kafasında kurulması gerekir. Kafa kayaya verip birbirimize sarılıp nifak cephesini bir etmeliyiz.

Kaynak: Gerçek Gündem