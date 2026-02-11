Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki, Yeni Bakanlara Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan görev değişikliğine ilişkin açıklama yaparak sürecin anayasal ve hukuki çerçevede gerçekleştiğini söyledi. Bahçeli, görevlerinden ayrılan Adalet ve İçişleri Bakanlarına teşekkür ederken, yeni atanan bakanlara başarı dileklerini iletti.

'FAŞİZAN TUTUM'

Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda yeni bakanların yemin töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin protestosuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, X hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2026

Kaynak: Haber Merkezi