Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki, Yeni Bakanlara Destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki yumruklu kavga nedeniyle CHP'ye sert tepki gösterdi. "CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır" diyen Bahçeli, yeni bakanları da tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan görev değişikliğine ilişkin açıklama yaparak sürecin anayasal ve hukuki çerçevede gerçekleştiğini söyledi. Bahçeli, görevlerinden ayrılan Adalet ve İçişleri Bakanlarına teşekkür ederken, yeni atanan bakanlara başarı dileklerini iletti.

'FAŞİZAN TUTUM'

Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda yeni bakanların yemin töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin protestosuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, X hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

