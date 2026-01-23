Bahçeli'den Çarpıcı Ahmet Özer Çıkışı! 'Bu Karar...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, tahliye edilmişti. Özer, bugün görülen duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, Özer'in tahliye edilmesini isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Bahçeli, X hesabından paylaştığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' hedefinin son bir asrın en önemli amaçlarından biri olduğunu belirterek, herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli'nin ilgili açıklaması şöyle:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

