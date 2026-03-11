Bahçeli Talimat Verdi: MHP’li Kaşlı İçin Kesin İhraç Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine aykırı davranışları gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada Kaşlı’nın tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Kaşlı’nın disipline sevk edilme nedeni resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerde, yaklaşık 2 yıl önce emeklilerle ilgili yaptığı ve tepki çeken açıklamaların yeniden gündeme gelmesinin bu süreçte etkili olduğu konuşuluyor. Kaşlı, Mart 2024’te katıldığı bir televizyon programında emeklilerin ek gelir elde etmek için su veya simit satabileceğini söylemişti. Öğretmenlerin geçmişte mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını örnek gösteren Kaşlı’nın bu sözleri kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.

