Bahçeli: PKK ile ABD arasındaki ilişki devletimizin arşivlerinde

Partisinin grup toplantısında partililere seslenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şehitleri anarak başladığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri takip eden vatandaşlarımıza, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Şehit düşen kahramanlarımız bizleri ne kadar hüzünlendirse de Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla girdik. Zülfikarı taşıyacak cesur yüreğin Türk milletinde olduğuna inanıyoruz. Bir okyanusun enginliği ile hayatı kavrıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukukunu korkusuzca savunuyoruz. Kıvılcım halinde girdiğimiz her mücadelede dev volkana dönüşmek amacımızdır. Hiçbir mücadelede yüzümüz kara çıkmadı.

"BİZİM İÇİN İKİ DÖNÜM NOKTASI VAR"

Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart'taki büyük kurultayımızdır. Üç hilal 55 yıldır Türk milletinin birlik sancağıdır. 14. olağan büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacaktır. Davasını omuzlayan, risk alan, saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırıya göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir, onlarla yolumuz birdir.

2024'te bizi bekleyen ikinci siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Partimizin 55. yılı münasebetiyle 55'er isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerimizin ilkini 10 Ocak, ikincisini 11 Ocak, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştık. Bugüne kadar 165 adayımızı ilan ettik. Diğer adaylarımızı da kamuoyunun bilgisine sunmayı planlıyoruz. Diğer partiler de adaylarını açıklamaktadır. CHP'de işler iyice sarpa sarmış, aday tespitinde kriz ve karışıklık gün yüzüne çıkmıştır. İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli melekelerini kaybetmekle kalmamış istikametini hepten şaşırmıştır.

Millete gerici demek küfürdür, kifayetsizliktir. Millete gerici demek haramzadeliktir, su katılmamış bir soysuzluktur. Bu firavunca sözlerin devamını bilhassa İstanbullu kardeşlerim 31 Mart'ta sandığın başında oylarıyla vereceklerdir. 31 Mart'ta İstanbul Allah'ın izniyle muradına kavuşacaktır. Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan, bunun dışında her taşın altından çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli, bir daha da İstanbul'un yularını çalmaya cüret etmemelidir. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Adana'nın, Antalya'nın, Muğla'nın, Eskişehir'in, Diyarbakır'ın, Van'ın makus talihi Cumhur ile değişecek, emanet ehline teslim edilecektir.

İsmini zikretmekten bile utandığım bir günah adasında, reşit olmayan kız çocuklarına karşı iğrenç muameleleri hiçbir bahaneyle izah edilemeyecek kadar skandal ve hatta barbarlıktır.

Bize göre hakim uluslararası sistem çöküş aşamasına geçmiş ve inandırıcılığını tamamen yitirmiştir. 21. yüzyılda soykırım suçu işleyen İsrail ve bu terör devletine destek veren ABD'nin de gittikçe irtifa kaybettiği açıktır. İsrail ve ABD, günü geldiğinde damla damla akıttıkları kanların hesabını mutlaka vereceklerdir. Tarihin hiçbir döneminde kan dökerek, can alarak, sömürerek varlığını sürdürebilmiş bir devlete tesadüf edilmemiştir. Amerikan vatandaşları hem kendi geleceklerini hem de dünyanın geleceği açısından ABD'yi adil, insani ve vicdani rotaya çekmekle mesuldürler.

"PKK İLE ABD ARASINDAKİ İLİŞKİ DEVLETİMİZİN ARŞİVLERİNDE"

Millet varlığına kasteden PKK ile mücadele yıllardır en üst seviyede ve fedakarlıkla sürdürülmüştür. Bu uğurda çok sayıda şehit verilmiş, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

Ülkemiz on yıllar boyunca başka sahalara ayırması gereken maddi kaynaklarını haklı olarak ve yüksek meblağlarla terörle mücadeleye ayırmıştır. Yıllardır süren bu eylemlerin arkasındaki küresel aktörleri, yerli iş birlikçilerini dikkate almadan yapılan analizlerin asla doğru olmayacağı kanaatindeyim.

Devletimizin arşivleri PKK ile ABD arasındaki ilişkiyi doğrulayacak, sağlamasını yapacak bilgi ve belgelerle doludur. Türkiye hiç kuşkusuz bu alçak ilişkileri görmezden gelmeyecektir. MHP, her zaman milletimizin huzur ve güvenliğine musallat olan PKK terör örgütüyle anlayacakları dilden mücadeleyi savunmuştur. Bilinmelidir ki dağda, bayırda mücadele ettiğimiz hainlerin siyasi cephesi olan DEM'cilerin TBMM'de bulunması adalet ve hukuk garabetidir.

Can Atalay ile ilgili kararın Meclis'te derhal açıklanmasını istiyoruz. Ayrıntılı bir bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalı ve derhal uygulanmalıdır.

Teröristler bugün sadece dağda aranmamalıdır. Sözcüleri vasıtasıyla Meclis'e de girmişlerdir.