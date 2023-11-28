Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Huzurlu ve güvenli bir liman arayanlar için tek çare MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Milletimizi aydınlık iddiasıyla karanlığa çekmek isteyenlerin ipliğini pazara çıkarmak için sabırsızlanıyoruz.

Cumhuriyet'in yeni yılında mahalli idareler seçimi için insan üstü bir şekilde çalışıyor, hazırlık yapıyoruz. 14 Ekim 2023 tarihinde Bursa merkezli başlattığımız bölge idareler toplantılarımızın sonuncusunu Ankara'da yaptık.

Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kastetmektir. Bu milletin bölünmez bütünlüğüne saldırıdır, suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahip vatandaşlarımızdır. Hangi Kürt kardeşim, herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır? Türkiye'de fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen bir alçalma halidir.

HEDEP demek, CHP demektir. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Cumhur İttifakı Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir.

Kalbi pırıl pırıl olan milletimiz tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmesini bilecektir. Ahlaklı dava insanlarına sonuna kadar destek verecektir.

31 Mart'a kadar çalışmalarımızı hızlandırıp yoğunlaştıracağız.

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