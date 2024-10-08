Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Geçmişte siyasetin doğru olması kadar zamanın da doğru olmasına vurgu yapmıştım. Yanlış siyasetin ayak izine bakılmasının mahsurlarından bahsetmiştim. Kutupları ve hizipleri savuşturan ahlaklı siyasettir.

Sınıflı bir toplum yapısını tamamıyla reddediyoruz. Siyasette hiç kimseyle hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, çözemeyeceğiz durum yoktur. Muhataplarımızın kim olduğundan özel hayatlarının nasıl olduğundan ziyade neyi hedeflediklerine bakıyoruz. Siyasette hiçbir partiyle konuşup çözemeyeceğimiz alıp vermeyeceğimiz hiçbir durum hiçbir şey söz konusu değildir. Biz partilerin ne söyleyeceğine bakıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın TBMM'deki açılış konuşmasındaki şu görüşlerinin altı çizilmelidir. Gazi Meclis sadece Türkiye'nin değil mazlum hakların umudu olan bir Meclistir.

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