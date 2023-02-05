Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu 'Ben Kemal, geliyorum' sözleri üzerinden hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da partisinin 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde yaptığı açıklamalarda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

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Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu 'Ben Kemal, geliyorum' sözleri üzerinden hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin 'Aziz Milletim Sıra Sende' başlıklı mitingi Tekirdağ'da yapılıyor. 

Mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Kemal, geliyorum' sözleri üzerinden hedef aldı. 

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: 

"Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi, ikinci sınıf vatandaşı değildir. Eşitlik ve hürriyet cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir.

Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Cumhuriyet, küresel emperyalizmin bağış veya bahşişi değildir. Türk devleti onun bunun siparişiyle kurulmuş değildir.

(Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Kemal Geliyorum' açıklaması) Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz.

Bunlar Batı’dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Bunlar Batı’dan takdir ve teveccüh gözleyen Türkiye aleyhtarlarıdır. Onlar aferini Avrupa’da bekleyedursun bize Türk milleti yetecektir.

Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır."

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