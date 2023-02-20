Bahçeli, 15 gün sonra gittiği deprem bölgesinde diyecek bir şey bulamayınca "mucize" aradı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'a gitti.

Erdoğan ile ortak açıklama yapan Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MUCİZE' ARADI

Bahçeli yaptığı açıklamalarda tepki çeken ifadelerde de bulundu.

Bahçeli, "Bu büyük felaket, mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız" ifadelerini kullandı.

"UMUTLARIMIZI ASLA ELİMİZDEN ALAMAZLAR"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

"Depremin canımızı yaktığı, canlarımızı aldığı doğrudur. Ancak bu afet birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz, alamayacaktır.

Kahramanmaraş'ın yaklaşık üçte biri oturulamaz hale gelmiştir. (Yeniden inşada) Bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz."