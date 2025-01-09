Bağcılar’ın Yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız Oldu

Abdullah Özdemir’in AKP İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkan koltuğu boş kalmıştı. Bağcılar Belediye Meclisi, boş kalan koltuk için yeni bir seçim yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçiminin kazanan ismi 30 oyla Yasin Yıldız oldu.

YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yasin Yıldız, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında Yüksek Lisans yapan Yıldız, 2004 yılında AKP Bakırköy İlçe Gençlik Kolları’nda aktif siyasete başladı.

2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, 2009 yılında, AKP’den İBB ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi.

BAĞCILAR MECLİS ÜYESİ SEÇİLMİŞTİ

2012-2015 yılları arasında AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014 Yerel Seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, 2021 yılında AKP İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi