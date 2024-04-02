Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu

DEVA Genel Başkanı Babacan'ın, yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili 2023'ün ağustos ayında katıldığı bir canlı yayında yaptığı eleştiri yeniden gündem oldu.

Babacan programda, CHP'nin yerel seçimlere ittifaksız girmesi durumunda herhangi bir başarı elde edemeyeceğini savunarak, ' Ya siz hayal mi görüyorsunuz?' ifadesini kullanıyor.

Ali Babacan'ın yerel seçim sonuçları sonrası gündem olan sözleri şöyle: "Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul'da Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız."