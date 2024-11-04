Babacan'dan DEM'li Belediyelere Kayyım Atanmasına Tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Kararın İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından, kamuoyundan büyük tepki yükselirken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan, açıklamasında, “Milletin iradesine kayyum atayarak millî birliği sağlayamazsınız. Vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz.” dedi.

'GASP EDEREK İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİREMEZSİNİZ'

Babacan paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

Daha dün kardeşlik mesajı verenler; millî birlik ve beraberliği çelikleştirmekten söz edenler... İmanımız bir, kıblemiz bir diyenler; iç cepheyi güçlendirme çağrısı yapanlar...

Anlayın artık: Milletin iradesine kayyum atayarak millî birliği sağlayamazsınız. Vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz. Defalarca söyledik, tekrar ediyorum:

1. Belediye başkanlarının görevden alınması ancak ve ancak bağımsız yargı kararı ile olmalıdır.

2. Görevden alınan belediye başkanının yerine meclis içinden bir belediye başkanı seçilmelidir. Gerekli mevzuatı düzenlemenin adresi de TBMM’dir.