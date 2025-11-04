Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi

Siyaset kulislerinde günlerdir konuşulan "Babacan ve Davutoğlu AK Parti’ye dönüyor?" iddialarına açıklık geldi. tv100'de konuşan gazeteci Sinan Burhan, "Ne ilgi var ne teklif" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeniden AK Parti’ye döneceği yönündeki iddialar yeniden alevlendi. İki ismin son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılması, bu iddianın daha da yayılmasına neden oldu.

YALANLAMA GELDİ

Ancak iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklama, gazeteci Sinan Burhan’dan geldi. tv100’de katıldığı yayında konuşan Burhan, "Ne Sayın Babacan’a ne de Sayın Davutoğlu’na herhangi bir teklif ya da ilgi yok. Bu yönde yürütülen söylentilerin gerçekliği bulunmuyor" dedi.

