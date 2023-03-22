Babacan: Mehmet Şimşek'i Tayyip Bey ile ben tanıştırdım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen ve aktif siyasete dönmeyeceği belirtilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilişkin olarak, "Mehmet Şimşek'i, Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde "Burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım" dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk." dedi.

Babacan katıldığı TV programında, "Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde. Mehmet Şimşek'i, Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde "Burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım" dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk. Yakın çalıştığımız, işi bilen bir arkadaşımız. Ama işi bilmek yetmiyor. Onu icra edebilecek bir imkan, ortam gerekiyor. İşi bilenlerin bilgisini icra edebilecekleri bir ortam yok ki." diye konuştu.