Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı Anayasa'ya aykırı, YSK'ya itiraz başvurusu yapacağız

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için başvurusuna Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edeceklerini söyledi. 

Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı Anayasa'ya aykırı, YSK'ya itiraz başvurusu yapacağız

DEVA Partisi lideri Babacan, Flash Haber TV'de Türkiye Nereye programına konuk oldu. Gündeme dair sorulara yanıt veren Babacan, seçime ilişkin değerlendirmede de bulundu. Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı. 

Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." dedi.

Teknik Direktör Bülent Uygun, AKP'den aday adayı oldu Teknik Direktör Bülent Uygun, AKP'den aday adayı oldu
İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek
Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek
Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı Anayasa'ya aykırı, YSK'ya itiraz başvurusu yapacağız Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı Anayasa'ya aykırı, YSK'ya itiraz başvurusu yapacağız
Bazı insanlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar? Bazı insanlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar?
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!