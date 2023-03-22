Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı Anayasa'ya aykırı, YSK'ya itiraz başvurusu yapacağız

DEVA Partisi lideri Babacan, Flash Haber TV'de Türkiye Nereye programına konuk oldu. Gündeme dair sorulara yanıt veren Babacan, seçime ilişkin değerlendirmede de bulundu. Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı.

Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." dedi.