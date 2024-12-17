Azine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Azine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

Kaynak: ANKA

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