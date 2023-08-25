AYM'nin kararını bekleyen HDP'de yeni eş genel başkanları belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası kapsamındaki kararını bekleyen HDP'de yeni eş genel başkanlar belli oldu.

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AYM'nin kararını bekleyen HDP'de yeni eş genel başkanları belli oldu

Hakkında kapatma davası açılan ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyen HDP, 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamaması üzerine olağanüstü kongre sürecini başlatmıştı.

Bu pazar günü gerçekleşen olağanüstü kongre öncesinde, partinin yeni eş genel başkanları belli oldu.

SANCAR VE BULDAN ADAY OLMAYACAK

Pazar günü Ankara Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirecek HDP olağanüstü kongresinde, mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden aday olmayacak.

BirGün'de yer alan habere göre, uzun süredir devam eden arayış kapsamında, mevcut MYK üyesi Sultan Özcan ve Selahattin Demirtaş’ın avukatı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesi Cahit Kırkazak’ın yeni eş genel başkanlar olması kararlaştırıldı.

"GÖREV UYGUN BULUNDU"

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Kırkazak, “Konu yeni değil. 10 gün süren temaslarımız vardı parti yönetimi ile. Görüşmelerin sonunda bu görev uygun görüldü” dedi.

HDP TÜM KURULARI YSP'YE TAŞIYACAK

Ayrıca HDP'nin tüm kurullarını gelecek ay Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne taşıyacağı daha sonra kapatma davasının sonuçlanmasını bekleyeceği de ifade ediliyor.

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HDP Yeşil Sol Parti Anayasa Mahkemesi (AYM)
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