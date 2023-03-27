Avrasya Araştırma başkanı Kemal Özkiraz milletvekili aday adayı oldu

Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

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Avrasya Araştırma başkanı Kemal Özkiraz milletvekili aday adayı oldu

Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya’da CHP milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, “Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya’da bir oy Kemal’e diğer oy da Kemal’e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

Kaynak: Gerçek Gündem

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