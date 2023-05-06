Atama kararları Resmi Gazete'de: Mali Büyükelçisi görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de: Mali Büyükelçisi görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama ve görevden alma kararları yer aldı.

Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı. 

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