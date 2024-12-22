Asgari Ücret, Suriye, Gazze... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Yarın Toplanıyor

Suriye'de yeni yönetim ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği, asgari ücretin ne olacağı ve terör örgütüne yönelik olarak atılacak adımların değerlendirileceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK ZİRVE

Beştepe'de gerçekleştirilecek olan toplantının ana gündemlerinden biri ise şüphesiz asgari ücret olacak. Toplantıda, asgari ücretin belirlenmesine dair değerlendirmelerin yapılması ve bir çerçeve çizilmesi bekleniyor.

Tespit komisyonun ilk üç toplantısında masaya bir rakam gelmemesi üzerine TÜRK-İŞ gelişmelere tepki göstererek istedikleri ücreti açıklamıştı.

TÜRK-İŞ yüzde 45 enflasyon zammı artı yüzde 20 refah payı talep ettiklerini dile getirerek, verilmesini istedikleri asgari ücreti 29 bin 853 lira olarak ilan etmişti.

Komisyon önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan dördüncü toplantısından karar çıkması beklenirken, kabine toplantısında asgari ücrete dair değerlendirme yapılması ve atılabilecek adımların kararlaştırılması bekleniyor. Ortaya çıkacak olan asgari ücretin ekonomiye dair yansımaları da değerlendirilecek.

Kabinede fahiş fiyatla mücadele ve enflasyona yönelik tedbirler de tartışılacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER, ATILACAK ADIMLAR MASADA

Kabinenin bir diğer kritik gündemi ise Suriye'de yaşanan değişim olacak. 61 yıllık Baas iktidarının sona ermesinin ardından iktidara gelen HTŞ öncülüğündeki geçici yönetim ile ilişkiler kabinede masaya yatırılacak.

Suriye'ye yapılan ziyaretlerin sonuçları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olası temasları değerlendirilecek. Suriye'de geçiş sürecinin sağlıklı yürümesi, kapsayıcı bir yönetimin kurulması, altyapının yeniden inşa edilmesi gibi çeşitli başlıklar da mercek altına alınacak. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşlerini teşvik etmek amacıyla neler yapılabileceği konuşulacak.

Diğer yandan terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki varlığı ve örgüte yönelik yapılacak hamleler değerlendirilecek.

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları 1 yılı geride bırakırken, bölgede öncelikle ateşkesin ardından kalıcı barışın tesis edilebilmesi için yapılan diplomatik temaslar kabinenin bir diğer gündem maddelerinden biri olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinenin bir diğer gündemi ise terörle mücadele operasyonları olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarda gelinen son durum da istişare edilecek konular arasında yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi