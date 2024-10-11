Arnavutluk Belediye Başkanının İstifası için Yapılan Protestolar Sürüyor

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 28. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, protestolarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Arnavutluk'u demokrasi yoluna döndürmenin zamanı gelmiştir." dedi.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi de "zafere" inandıklarını söyledi.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto, olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ​​​​​​​Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kaynak: AA