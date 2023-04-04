AREA Araştırma Başkanı Karan: Muharrem İnce'nin oyu 5 puan birden düştü
AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin oyunun bir ayda beş puan birden düştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık 1.5 ayın kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarına çevrildi.
Bu kapsamda AREA Araştırma Başkanı Murat Karan'a yarışa 100 bin imza toplayarak dahil olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın durumu soruldu.
TELE1 yayınında değerlendirmelerde bulunan Karan, siyasi türbülansların olduğu dönemlerde sahanın nabzını tutma gayretide olan bilimsel çalışmaların stabilize bir sonuç elde edemeyeceğine dikkati çekerek şunları söyledi:
"Martın başında altılı masada türbülans yaşandı, o türbülanstan çıkıldı ama etkileri sürüyor. HDP aday çıkarmadı. İnce ve Oğan iki aday, 100 bin imza topladı ve seçmenin karşısına çıktı. Bunlar ilk dönemler, nabızlar çok yüksek atıyor.