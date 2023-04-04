AREA Araştırma Başkanı Karan: Muharrem İnce'nin oyu 5 puan birden düştü

"Martın başında altılı masada türbülans yaşandı, o türbülanstan çıkıldı ama etkileri sürüyor. HDP aday çıkarmadı. İnce ve Oğan iki aday, 100 bin imza topladı ve seçmenin karşısına çıktı. Bunlar ilk dönemler, nabızlar çok yüksek atıyor.