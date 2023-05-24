Arap avukattan Türk pasaportuyla skandal reklam

Arap Avukat Erva Abdul Rahim, yaptığı Tiktok paylaşımında Türk vatandaşlığı ile alay ederek kendi reklamını yaptı. Rahim, paylaşımlarında Türk pasaportunun alınması için yardımcı olduğunu savunuyor.

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Türkiye'nin sandık başına gitmesiyle yabancı Türk vatandaşları yeniden gündeme geldi. AKP iktidarının yasaları değiştirmesiyle Türk vatandaşlığı almak için 'para' yeterli olurken Türk vatandaşlığının gayrimenkul reklamı ile satılığa çıkartılmasının ardından bir paylaşım daha ortaya çıktı.

Avukat Erva Abdul Rahim, yaptığı Tiktok paylaşımında Türk vatandaşlığına geçişte yardımcı olduğunu iddia etti. Rahim, Türk pasaportu ile verdiği pozda kendisi ile çalışanların vatandaş olmalarının çok kolay olduğunu savunuyor. 

İddiaların sahibi avukat, TikTok paylaşımları ile Türk vatandaşı olmak isteyen Araplara kendi tanıtımını yapıyor. 

Skandal reklam: Türk vatandaşlığının nasıl satıldığı bir kez daha gözler önüne serildiSkandal reklam: Türk vatandaşlığının nasıl satıldığı bir kez daha gözler önüne serildiSiyaset
 
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seçim 2023 2023 seçim AKP Cumhur İttifakı
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