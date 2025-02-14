AP'den Türkiye'deki Kayyım Politikasına Tepki

Son dönemde CHP'li ve DEM Partili pek çok belediye başkanının görevden alınıp belediyelere kayyım atanmasına tepki gelirken, Avrupa Parlamentosu (AP) da Türkiye’de yaşanan bu durumu kınadığını açıkladı. Parlamento, bu uygulamanın yerel demokrasinin ihlali olduğunu ve siyasi muhalefeti hedef aldığını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davalar ve siyasi yasak talebi de kınandı.

'DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİLER'

AP'nin 13 Şubat’ta kabul ettiği kararında, Mart 2024 yerel seçimlerinden beri 8’i DEM Partisi’nden, 2’si ana muhalefet partisi CHP’den olmak üzere toplam 10 belediye başkanının görevden alındığı ve koltuklarına kayyım atandığı ifade edildi. AP üyeleri, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının keyfi şekilde görevden alınmasını ve tutuklanmasını kınadı.

Kararda, mahkeme tarafından doğrulanmış deliller sunulmadığı takdirde görevden alınan belediye başkanlarının ivedilikle serbest bırakılması, aklanması ve görevlerine iade edilmesi gerektiği vurgulandı. Diğer yandan, belediye başkanlarının hükümet tarafından atanmak yerine belediye meclisleri tarafından seçilmesi gerektiği de belirtildi.

'KAYYIM ATAYANA YAPTIRIM' TALEBİ

Parlamento, Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonu’nun tavsiyeleri çerçevesinde kayyım sisteminin kaldırılmasını da istedi. Avrupa Konseyi Yüksek Temsilcisi’ne de, kayyım olarak atanan ve atamaları imzalayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanması gerektiğini aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi