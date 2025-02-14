AP'den Türkiye'deki Kayyım Politikasına Tepki

Avrupa Parlamentosu dün kabul ettiği kararla, Türkiye’deki kayyım politikasına tepki gösterdi. Parlamento, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan hukuki süreçleri de işaret ederek bu durumun derhal son bulması gerektiğini belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
AP'den Türkiye'deki Kayyım Politikasına Tepki

Son dönemde CHP'li ve DEM Partili pek çok belediye başkanının görevden alınıp belediyelere kayyım atanmasına tepki gelirken, Avrupa Parlamentosu (AP) da Türkiye’de yaşanan bu durumu kınadığını açıkladı. Parlamento, bu uygulamanın yerel demokrasinin ihlali olduğunu ve siyasi muhalefeti hedef aldığını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davalar ve siyasi yasak talebi de kınandı.

'DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİLER'

AP'nin 13 Şubat’ta kabul ettiği kararında, Mart 2024 yerel seçimlerinden beri 8’i DEM Partisi’nden, 2’si ana muhalefet partisi CHP’den olmak üzere toplam 10 belediye başkanının görevden alındığı ve koltuklarına kayyım atandığı ifade edildi. AP üyeleri, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının keyfi şekilde görevden alınmasını ve tutuklanmasını kınadı.

AP'den Türkiye'deki Kayyım Politikasına Tepki - Resim : 1

Kararda, mahkeme tarafından doğrulanmış deliller sunulmadığı takdirde görevden alınan belediye başkanlarının ivedilikle serbest bırakılması, aklanması ve görevlerine iade edilmesi gerektiği vurgulandı. Diğer yandan, belediye başkanlarının hükümet tarafından atanmak yerine belediye meclisleri tarafından seçilmesi gerektiği de belirtildi.

'KAYYIM ATAYANA YAPTIRIM' TALEBİ

Parlamento, Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonu’nun tavsiyeleri çerçevesinde kayyım sisteminin kaldırılmasını da istedi. Avrupa Konseyi Yüksek Temsilcisi’ne de, kayyım olarak atanan ve atamaları imzalayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanması gerektiğini aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Avrupa Parlamentosu Ekrem İmamoğlu İstanbul
Son Güncelleme:
'6 Milyon Riskli Yapı Var' Dedi, Konut Finansman Kurumu'nu Gündeme Getirdi '6 Milyon Riskli Yapı Var' Dedi, Konut Finansman Kurumu'nu Gündeme Getirdi
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
CHP’den Yoksulluk Çıkışı: Bu Halk Sahipsiz Değil CHP’den Yoksulluk Çıkışı, ‘Bu Halk Sahipsiz Değil’
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Meteoroloji'den Üç Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi