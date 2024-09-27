Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a Hasta Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kamuoyunda en bilinen simalarından Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dün yaşadığı sağlık problemleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, Tanal'ın yoğun çalışma temposu gerekçesiyle fenalaştığını belirtirken, Tanal'ı istirahat ettiği hastanede milletvekili arkadaşı Umut Akdoğan yalnızca bırakmamış ve refakatçilik görevini üstlenmişti.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN HASTA ZİYARETİ



ABD ziyaretinden dönen Özgür Özel'in ilk iş olarak Tanal'ı hastanede ziyaret ettiği öğrenilirken, bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, şu ifadeleri kullandı:



"Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABD’den döner dönmez, ayağının tozuyla Ankara’da tedavi gördüğüm hastanede ziyaretime gelen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yanımda refakatçi olarak kalan, beni yalnız bırakmayan Ankara Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Umut Akdoğan’a minnettarım."

Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABD’den döner dönmez, ayağının tozuyla Ankara’da tedavi gördüğüm hastanede ziyaretime gelen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yürekten teşekkür ediyorum.



Ayrıca yanımda refakatçi olarak kalan, beni yalnız bırakmayan… pic.twitter.com/95G8h8P8q1 — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 27, 2024