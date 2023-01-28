Anket sonuçları açıklandı: Cumhur'a 2018 seçimlerinde yüzde 56 oy aldığı kentten kötü haber
Nokta Araştırma'nın Bursa anketine göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı 46.9, Millet İttifakı'nın ise 49.7 çıktı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı, yüzde 56 oranında oy almıştı.
Nokta Araştırma, 16 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında 2884 kişiyle yaptığı '2023 Bursa Genel Seçim Anketi' sonuçlarını yayınladı.
Anket sonuçlarına göre, AKP'nin oy oranı yüzde 38.3 oldu.
CHP'nin oy oranı yüzde 25.9 olarak kaydedildi.
Son yılların yükselen partilerinden İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 13.8 olarak açıklandı.