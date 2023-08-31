Anket şirketleri sahada: İYİ Parti'nin aday çıkarması CHP'yi ne kadar zorlar?
Yerel seçimler öncesi partilerin ittifaklarla ilgili görüşleri şekillenmeye başladı. Anket şirketleri dağınık görüntünün muhalefet, ekonominin ise iktidar açısından sıkıntı olduğunu söylüyor. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan gerilimin olası etkileri de merak edilenler arasında.
14 - 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin ardından uzun süre sessizliğe bürünen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar / Kocatepe'de kameralar karşısına geçerek sarf ettiği sözler, Mart 2024'te belediyeler için kurulacak sandık öncesi gözleri bir kez daha muhalefete çevirdi.
Akşener, tarihi haftalar öncesinden "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç, İYİ Parti’nin yeniden şahlanış günü olacak" gibi sözlerle ilan edilen konuşmasında özetle 'müstakil bir siyaset' niyetini ortaya koydu; iş birliğine kapıları tam olarak kapatmasa da tüm partilere seçimlere ayrı ayrı girme çağrısında bulundu.
Öte yandan Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi de 2024 yerel seçimlerine kendi adayları ile gireceğini ve ittifak anlayışından uzak olduklarını açıkladı.
Peki Akşener'in 26 Ağustos konuşması ile başlayan ittifak tartışmaları ne anlama geliyor? Anket şirketleri, Gazete Duvar'dan Didem Mercan'a yorumladı.