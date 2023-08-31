Anket şirketleri sahada: İYİ Parti'nin aday çıkarması CHP'yi ne kadar zorlar?

Akşener, tarihi haftalar öncesinden "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç, İYİ Parti’nin yeniden şahlanış günü olacak" gibi sözlerle ilan edilen konuşmasında özetle 'müstakil bir siyaset' niyetini ortaya koydu; iş birliğine kapıları tam olarak kapatmasa da tüm partilere seçimlere ayrı ayrı girme çağrısında bulundu.