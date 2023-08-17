Anket şirketi sahibinden MHP'ye skandal teklif: 'Bir maddi menfaat karşılığında...'

Siyasi partileri geziyor anladığım kadarıyla. Yeni anketçilerden de değil, hepinizin tanıdığı bir isim. Geldi dedi ki "Devlet Bahçeli'yle görüşmek istiyorum." Devlet Bey'in de prensipleri var; anketçilerle görüşmez, seçime yakın adaylarla görüşmez, yabancı misyon temsilcileriyle görüşmez. Sizin de dediğiniz gibi bir duruşu var, anketçiyle neden görüşsün?