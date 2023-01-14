Anket şirketi açıkladı: İşte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin aldığı en yüksek oy

Hbs araştırma şirketi, hareketlenen gündemle ilgili bir analizde bulundu. Şirket, bugüne kadar yaptıkları anketlerden yola çıkarak Deva ve Gelecek Partisi'nin aldıkları en yüksek oyu açıkladı.

2023 seçim DEVA Partisi Gelecek Partisi
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Anket şirketi açıkladı: İşte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin aldığı en yüksek oy - Resim: 1

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu son dönemlerde ''Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar'' açıklamaları ile gündeme geliyor.

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Anket şirketi açıkladı: İşte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin aldığı en yüksek oy - Resim: 2

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise geçtiğimiz gün yaptığı ''Aday olursam rahat seçilirim, iyi yönetirim'' ifadeleri ile gündeme geldi. 

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Anket şirketi açıkladı: İşte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin aldığı en yüksek oy - Resim: 3

İYİ Parti'ye yakınlığı ile bilinen Hbs araştırma şirketi, yaşanan gelişmelerin ardından Altılı Masa'da yer alan Gelecek ve DEVA Parti'lerine ilişkin bir analiz yaptı. 

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Anket şirketi açıkladı: İşte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin aldığı en yüksek oy - Resim: 4

Araştırma şirketi iki partinin bugüne kadar aldığı en yüksek oy oranlarını açıkladı. 

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