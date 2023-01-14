Anket şirketi açıkladı: İşte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin aldığı en yüksek oy
Hbs araştırma şirketi, hareketlenen gündemle ilgili bir analizde bulundu. Şirket, bugüne kadar yaptıkları anketlerden yola çıkarak Deva ve Gelecek Partisi'nin aldıkları en yüksek oyu açıkladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu son dönemlerde ''Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar'' açıklamaları ile gündeme geliyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise geçtiğimiz gün yaptığı ''Aday olursam rahat seçilirim, iyi yönetirim'' ifadeleri ile gündeme geldi.
İYİ Parti'ye yakınlığı ile bilinen Hbs araştırma şirketi, yaşanan gelişmelerin ardından Altılı Masa'da yer alan Gelecek ve DEVA Parti'lerine ilişkin bir analiz yaptı.
Araştırma şirketi iki partinin bugüne kadar aldığı en yüksek oy oranlarını açıkladı.