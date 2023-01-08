Anket: 'Millet'in oyu arttı, 'Cumhur'u farkla geride bıraktı
ORC Araştırma'nın 2023 Ocak ve 2022 Ocak anketleri karşılaştırıldığında dikkati çeken sonuçlarla karşılaşılıyor. Bazı partiler oylarını artırırken bir kısmı da yeni listede yok.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş ay kala hem siyasi partiler hem de kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda son anket, ORC Araştırma'dan geldi. Buna göre 2023'ün ilk günlerinde AKP, yüzde 32.0 oranında destek buldu.
Parti, 2018'de yüzde 42.6 oranında oyla iktidara gelmişti.
AKP'yle Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya gelen MHP ise yüzde 6.2'yle yüzde 7 olarak belirlenen seçim barajının altında. İki partinin toplam oyu, yüzde 38.2 ediyor.
Cumhur İttifakı, 2018'de ise yüzde 53.7'yle sandıktan çıkmıştı. ORC Araştırma'nın Ocak 2022'deki anketindeyse oy oranlarının toplamı yüzde 38.7'ydi.