Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı?

TEAM Araştırma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkmadan önce yapılan anketleri ve birkaç yıla yayılan seçmen analizlerini paylaştı.

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Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı? - Resim: 1

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık", "Altılı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" gibi sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması, siyaset sahnesinde bir nevi depreme yol açtı. 

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Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı? - Resim: 2

Gelişmelerle birlikte gündeme, "Peki partinin tabanı nasıl düşünüyor?" sorusu geldi. 

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Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı? - Resim: 3

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), söz konusu kriz öncesinde yaptığı çalışmaların sonuçlarını ve birkaç yıla yayılan İYİ Parti seçmen analizini kamuoyuyla paylaştı. 

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Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı? - Resim: 4

Şirketin resmi Twitter hesabında yayınlanan grafikler ve yorumlar şöyle oldu:

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