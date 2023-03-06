Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık", "Altılı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" gibi sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması, siyaset sahnesinde bir nevi depreme yol açtı.