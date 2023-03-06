Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı?
TEAM Araştırma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkmadan önce yapılan anketleri ve birkaç yıla yayılan seçmen analizlerini paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık", "Altılı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" gibi sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması, siyaset sahnesinde bir nevi depreme yol açtı.
Gelişmelerle birlikte gündeme, "Peki partinin tabanı nasıl düşünüyor?" sorusu geldi.
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), söz konusu kriz öncesinde yaptığı çalışmaların sonuçlarını ve birkaç yıla yayılan İYİ Parti seçmen analizini kamuoyuyla paylaştı.
Şirketin resmi Twitter hesabında yayınlanan grafikler ve yorumlar şöyle oldu: