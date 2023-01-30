Anket: Gençlerin yüzde 72’si yeni bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istiyor
BUPAR Araştırma ve Danışmanlık şirketi, en büyük nüfusa sahip 10 büyükşehirden 2 bin 780 genç ile yüz yüze görüşerek gençlerin nabzını ölçtü.
Araştırmada gençlere “Kime oy vereceksiniz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı”, yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı” yanıtını verdi. Gençlerin yüzde 72’si yeni bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istedi. “Erdoğan devam etsin” diyenlerin oranı yüzde 20.5’te kaldı.
Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan imzalı habere göre, araştırma kapsamında gençlere ilk olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 70’i bu soruya “Hayır”, yüzde 17’si “Evet”, yüzde 13’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” yanıtını verdi.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 71’i “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı azalıyor”, yüzde 9’u “Dünya genelinde ülkemizdeki üniversitelerin kalitesi ve saygınlığı artıyor”, yüzde 20’si ise “Aynı yıllardır değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.
Araştırma kapsamında gençlerin siyasal tercihleri de ölçüldü. Gençlere, “Yapılacak ilk milletvekili seçiminde hangi ittifak partilerine oy vereceksiniz?” diye soruldu. Gençlerin yüzde 65’i bu soruya “Millet İttifakı” yüzde 23’ü “Cumhur İttifakı”, yüzde 12’si “diğer partiler” yanıtını verdi.