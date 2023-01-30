Anket: Gençlerin yüzde 72’si yeni bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istiyor

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan imzalı habere göre, araştırma kapsamında gençlere ilk olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye soruldu. Gençlerin yüzde 70’i bu soruya “Hayır”, yüzde 17’si “Evet”, yüzde 13’ü ise “Ne mutlu ne de mutsuz” yanıtını verdi.