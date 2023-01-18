Anket: Erdoğan'ı başarılı bulan AKP'lilerin oranında büyük düşüş
Global Akademi ile Akademetre Araştırma ortaklığında hazırlanan araştırmanın sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan Erdoğan'ın parti içi seçmen anketinde gerilediği görülüyor. 2021'le 2022 arasındaki fark, 18 puan.
2022'nin son günlerinde yapılan 'Türkiye'nin Eğilimleri Araştırma' sonuçları İstanbul'da kamuoyuna duyuruldu. Global Akademi ile Akademetre Araştırma ortaklığında yürütülen araştırma, Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinatörlüğünde yapıldı.
Çalışmaya göre; cumhurbaşkanlığı yarışında karşısına çıkan tüm adaylara üstünlük kuran Erdoğan'ın parti seçmeninden aldığı destek azaldı.
Bu yıl 13'üncüsü yapılan araştırmanın sonuçları 3 Kasım-12 Aralık arasında ve 26 şehirde yapılan saha araştırması sonuçlarının analiziyle ortaya çıktı. Araştırma için 18 yaş arası bin kişi ile görüşüldü.
Araştırmaya katılanların yüzde 27,4'ü kendisini "muhafazakâr", yüzde 16,6'sı "Kemalist", yüzde 15'i ise "milliyetçi" olarak nitelendiriyor.
Kendine "sosyal demokrat" diyenler ise 35-44 yaş arasında yoğunlaşıyor. Yine en fazla apolitik de yüzde 9,8'de 65 yaş üzerinde bulunuyor.
Katılımcıların yüzde 12,9'u kendisini "siyasal İslamcı" olarak tanımlıyor. Bu oran geçen yıla göre daha yüksek.
Bu cevaba, "sosyal demokrat" diyenlerin oranı yüzde 9,9'a, "ulusalcı" olarak tanımlayanlar ise yüzde 5,5'e yükseldi.