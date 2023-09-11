Anket: Ankara'da AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu süre zarfında birçok isim gündeme gelirken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma Şirketi başkentte yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara açık uçlu bir şekilde "AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

19 isim öne çıkarken, bunların arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkati çekti.

Sonuçlar şöyle: