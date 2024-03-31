Ankara'da zafer kimin olacak? Yavaş ile devam mı Altınok ile yeni bir sayfa mı? İşte dakika dakika sonuçlar...

Tüm Türkiye bugün sandık başına gitti.

Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

Sonucu merakla beklenen şehirlerden biri de başkent Ankara'daki yarış.

2019 seçimlerinde yüzde 50,93 oy alan CHP'nin adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, İYİ Parti'nin adayı eski CHP'li Cengiz Topel Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç ve DEM Parti'nin eş başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan ile yarışacak. Kışanak, tutsak bir şekilde yarışacak.

Seçimin Yavaş ile Altınok arasında geçmesi bekleniyor.

MAL VARLIĞI İLE GÜNDEM GELMİŞTİ

Geçmişte AKP, MHP, BBP ve Fazilet Partisi'nde gezmiş olan, Keçiören Belediye Başkanı ve Ankara adayı Altınok, "Mülk Allah'ındır" diyerek mal varlığını açıklamıştı.

Antalya’da 600 dairesi olduğu söylenen Altınok, iddiaları yalanlamıştı.

SEÇİM YASAĞI KALKTI

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla güncel veriler gelmeye başladı.

İşte güncel oy oranları

Açılan Sandık

AA: % 9.15

ANKA: %15,22

CHP-Mansur Yavaş

AA: %54.77

ANKA: %64.87

Cumhur İttifakı-Turgut Altınok

AA: % 37.93

ANKA: %30.99

İYİ Parti-Cengiz Topel Yıldırım

AA: % 0.82

ANKA: %0.88

YRP-Suat Kılıç

AA: % 2.54

ANKA: %2.56

DEM Parti-Gültan Kışanak-Öztürk Türkdoğan

AA: % 0.48

ANKA: %0.7

Kaynak: Gerçek Gündem