Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı
AREA Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yürüttüğü son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP’de yerel seçim hesapları, 'kazanacak aday’ vurgusu üzerinden kuruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle İstanbul ve Ankara’yı ana muhalefetten geri almanın öneminin altını çiziyor.
İktidar partisi, 2019'da kaybettiği Ankara'da mevcut büyükşehir belediye başkanı - CHP'li Mansur Yavaş'a karşı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u yarışa soktu.
Bu kapsamda AREA, Ankara Büyükşehir Araştırması'nda katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Cevaplar şöyle şekillendi:
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6
Zafer Partisi: Yüzde 6,3
MHP: Yüzde 9.9
AKP: Yüzde 34,8
İktidar partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Ankara'da yüzde 32,11 oy aldı.
CHP: Yüzde 34
Ana muhalefet partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Ankara'da yüzde 30,79 oy aldı.
Katılımcıların, "Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini sizce hangi parti kazanır?" ifadesiyle görüşlerinin sorulması üzerine şu yanıtları verdi:
(Toplam seçmen üzerinden)
Turgut Altınok: Yüzde 28.9
Mansur Yavaş: Yüzde 45.2
Fikir belirtmeyen: Yüzde 25.9
Anketin künyesi: "Araştırma 22-23 Ocak tarihleri arasında Ankara'nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 yaş üzerindeki 2006 erkek ve kadınla CATI yöntemi uygulanarak gerçekleştirildi."