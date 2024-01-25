Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP’de yerel seçim hesapları, 'kazanacak aday’ vurgusu üzerinden kuruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle İstanbul ve Ankara’yı ana muhalefetten geri almanın öneminin altını çiziyor.