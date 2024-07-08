Ankara Valiliği'nden Eğitim-İş'e Yürüyüş Engeli

Ankara Valiliği, Eğitim-İş'in yarın TBMM Genel Kurul gündemine gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto amacıyla 1. Meclis'e yapacağı yürüyüşü yasakladı.

Ankara Valiliği'nden Eğitim-İş'e Yürüyüş Engeli

Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için saat 16.00'da TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'ndan 1. Meclis'e yürüyecekti. Ancak Ankara Valiliği, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı' gerekçesiyle bu yürüyüşü yasakladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, yarın TBMM Genel Kurul gündemine geliyor.

Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto amacıyla saat 16.00’da TBMM’nin yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı’ndan 1. Meclis’e yürüme kararı aldı.

Ankara Valiliği, Eğitim-İş’in yürüyüşünü ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirtilen yürüyüş alanı olmadığı’ gerekçesiyle yasakladı.

Eğitim-İş, valiliğin yasağına rağmen 1. Meclis’e yürüyeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

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