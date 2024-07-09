Yıllar Sonra Geri Döndü SHP'nin Kurucuları Belli Oldu
SHP, 14 yıl aradan sonra yeniden siyaset sahnesine döndü. Ankara, Çankaya'da ofisi bulunan SHP'nin merakla beklenen kurucuları da belli oldu.
Sosyal Demokrat Halkçı Parti, İçişleri Bakanlığı'na sunulan kuruluş dilekçesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "faal siyasi partiler" listesine dahil edildi. Kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlandı. Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.
Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu:
"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."