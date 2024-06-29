Ankara koridorlarında konuşulanlar: Koray Aydın'a yakın dört vekil istifa ederek AKP'ye katılacak

İYİ Parti’de Koray Aydın’ın istifasının ardından, Aydın’a yakınlığıyla bilinen dört vekilin istifaya hazırlandığı öne sürülüyor. İçinde Ahmet Ersagun Yücel’in de bulunduğu beş milletvekilinin AKP’ye katılacağı iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Aydın’ın istifasının ardından ilk istifa da eski genel başkan Meral Akşener’in “kızım” dediği GİK üyesi Sevin Çağlayan’dan geldi. Çağlayan da Aydın gibi “Akşener- Erdoğan görüşmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti. Çağlayan’ın CHP’ye katılması bekleniyor.

Aydın’ın ekibinden yer alan 27. Dönem Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da istifasını duyurdu. Oral, “İYİ Parti Saray rejimine ve tek adam zihniyetine karşı son kale olma vasfını sürdüren tek parti iken maalesef bu kale içten yıkılmaya başlamıştır. Akşener kendisine inanan, dava arkadaşlarına ikna edici bir açıklamayı dahi çok görmüştür. Parti yönetimi de net bir tavır koymadı” eleştirisini yaptı.

İYİ Parti eski Ankara İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yetkin Öztürk, partiden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, istifa mesajında dün partiden istifa eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'a da teşekkür etti.