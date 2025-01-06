Ankara Emniyet'te Deprem! Bakan Yerlikaya İki Kritik İsmi Meslekten İhraç Etti

Ankara'da siyasette hareketlilik sürerken, Emniyet tarafında da dengeler değişiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 2 Ocak 2025 itibarıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki üst düzey polis müdürünün ihraç kararını onaylaması dikkat çekti. Önceki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın yakın çalışma ekibinde olan Alp Arslan ve Oben Özay, meslekten ihraç edilerek teşkilattaki görevlerini kaybetti.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın haberine göre, görev yaptıkları dönemde Ankara’yı "kasıp kavuran" bu iki polis müdürüyle ilgili ihraç kararına giden sürecin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından hız kazandığı biliniyor.

KARAR EYLÜLDE ÇIKTI, YENİ ONAYLANDI

Süleyman Soylu döneminde görevde olan Arslan ve Özay’a yönelik "rüşvet almak", "görevlerini kötüye kullanmak" ve "haksız menfaat elde etmek" gibi ağır suçlamalarla başlatılan idari soruşturmalar sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’ndan ihraç kararı eylül ayında alındı ancak Yerlikaya’nın onayı ile nihai hale geldi.

İki müdürle ilgili iddialar uzun süren bir soruşturma sürecinin ardından somut delillerle ortaya kondu. Müfettişlerin yürüttüğü özel soruşturma, hem idari hem de adli yönden incelemelere zemin hazırladı. Adli yönden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve şu an mahkemelerde devam eden davalarla süreç devam ediyor.

KRİTİK DAVALARDA İSİMLERİ GEÇİYOR

Arslan ve Özay’ın isimleri, cinayet soruşturmalarıyla gündeme gelmişti. Arslan'ın adı Ayhan Bora Kaplan’ın organize suçlarındaki etkisi ve FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün firarında geçiyordu. Son dönemdeki büyük mafya operasyonlarını yöneten isimlerden biri olarak da tanınıyordu. Özay ise Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Sinan Ateş cinayetinin soruşturulmasında isminin geçmesiyle dikkat çekti. Adı, cinayet sırasında tutanağın sahte olarak düzenlenmesiyle ilişkilendirildi ve cinayetle ilgili çok kritik bilgilere sahip olduğu iddia edildi.

Kaynak: T24