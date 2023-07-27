Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!

Son olarak Asal Araştırma, Temmuz ayında 2.074 kişiyle yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketini yayımladı. Ankette AKP ve CHP'nin oy oranlarının çok yakın olması gözlerden kaçmadı.

İşte bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oy oranları: