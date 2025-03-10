Ank-Ar'dan İki Adaylı Seçim Anketi: İBB Başkanı İmamoğlu mu, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?

Ank-Ar, iki adaylı cumhurbaşkanlığı anket sonucunu paylaştı. Buna göre İBB Başkanı İmamoğlu, yüzde 47.1 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti.

Eda Narin Eda Narin
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Ank-Ar'dan İki Adaylı Seçim Anketi: İBB Başkanı İmamoğlu mu, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?

Siyaset arenası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına başvurmasıyla seçim gündemini daha çok tartışır oldu. İBB Başkanı İmamoğlu, seçim startını İzmir'den verdi. 23 Mart'ta ise CHP'de yapılacak ön seçim ile adaylığı kesinlik kazanacak.

İmamoğlu'nun aday adaylığı süreci devam ederken Ank-Ar'dan dikkat çeken bir seçim anketi geldi. Cumhurbaşkanlığı için iki adaylı seçim anketi yapıldı. Ankette katılımcılardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında seçim yapmaları istendi.

Anket sonucuna göre İBB Başkanı İmamoğlu, yüzde 47.1 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 40.6 oranında oy aldı. Yüzde 8.7 ise kararsız olduğunu beyan etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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