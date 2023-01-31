AYM’ye günler önce şikayet edildi: Başkan adayı İrfan Fidan’ın 'adalet' sicili

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 13 Şubat’ta başkanlık görevi sona erecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın koltuğu için adaylar belli oldu.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya bakan AYM’de, başkanlık için İrfan Fidan’ın aday olduğu bildirildi. Sabah’ın aktardıklarına göre, Zühtü Arslan’ın da yeniden aday olacağı ifade edildi.

ADAYLIĞI RAHATSIZLIK YARATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından önce Yargıtay üyeliğine getirilen daha sonra AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan, AYM’nin en yeni üyeleri arasında yer alıyor. Fidan’ın adaylığı ise AYM’de rahatsızlık yarattı. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın edindiği bilgilere göre, AYM'nin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan Fidan’ın başkan olması için üst düzey bir Adalet Bakanlığı yöneticisi üyeleri arayarak adaylığı Cumhurbaşkanlığı'nın istediğini iletti. Fidan’ın adaylığından rahatsız olan üyelerin ise Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ulaştığı iddia edildi.

"SUÇLULARI" KURTARAN, "MASUMLARI" CEZALANDIRAN KARARLAR

Öte yandan İrfan Fidan’ın ismi, geçmişte yer aldığı siyasi davalarda öne çıktı. İrfan Fidan, başsavcı olarak görev yaparken Gezi Parkı soruşturmalarını yönetti, Osman Kavala hakkındaki Gezi davasının da açılması talebinde bulundu.

Birçok FETÖ ve MİT TIR’ları davalarında da yer alan Fidan’ın, mevcut iktidarın politikalarını destekleyen kararları ve kimi suçluları koruyan hükümleri mevcuttu. Bunlardan en öne çıkanı ise ABD’de tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına kaçmasına yol açan kararlarıydı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ TÜRKİYE’DEN NASIL KAÇTI?

ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkardığı ve “Kingston Kardeşler”in 132 milyon dolarını akladığı belirlenen SBK Holding’in sahibi Sezgin baran Korkmaz, Türkiye’deki soruşturmanın ardından kaçtığı Avusturya’da, 19 Haziran 2021'de tutuklandı.

Korkmaz’ın, Avusturya’ya kaçışı öncesi verilen kararların arkasında İrfan Fidan vardı. İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020’de, Korkmaz’ın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında, malvarlıklarına el konulmasını talep etti. 10. Sulh Ceza Hâkimliği de talebi kabul etti. Daha sonra Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldı. Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

6 Kasım’da ise Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edildi. Ve aynı gün, İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, SBK hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Kararın ise, Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 5 Kasım’da hazırladığı “suç bulunamadı” raporu üzerine alındığı belirtildi.

OLMAYAN MASAK RAPORU GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ardından 17 Kasım’da, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Korkmaz hakkındaki yurt dışı yasağını bitiren kararı verdi.

Korkmaz da 5 Aralık’ta yurt dışına kaçtı. Ardından MASAK’ın, SBK Holding hakkındaki savcılığa gönderdiği raporda suç unsuruna rastlandığı belirtildi. 29 Aralık’ta ise Korkmaz’ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Korkmaz’a bir ay önce “Bir şey yok” diyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez gözaltı kararına imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MASAK’ın 5 Kasım’da herhangi bir rapor hazırlamadığı ifade edildi. MASAK da bunu doğruladı.

O günlerde tartışmalı kararları alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başında ise şimdiler AYM Başkanlığına aday olan İrfan Fidan bulunuyordu. Fidan’ın vekilliğini yapan Hasan Yılmaz ise şimdilerde Adalet Bakan Yardımcısı koltuğunda oturuyor.

HABLEMİTOĞLU İDDİANAMESİNDE ADI GEÇTİ: İFADELERİ RESMİYETE NEDEN DÖKMEDİ?

İrfan Fidan’ın adının geçtiği soru işaretlerine yol açan bir başka dava ise Necip Hablemitoğlu dosyasıydı.

Hablemitoğlu’nun öldürülmesine yönelik hazırlanan iddianamede, cinayet zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, şimdiki AYM üyesi İrfan Fidan ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile yıllar önce görüştüğüne dair ifadeleri dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2015 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde durdurulan soğan yüklü bir TIR'da “infilaklı fitil” taşınmasına ilişkin dosyada adı geçen Bozkır’ın, Ukrayna’ya kaçmadan kısa bir süre önce Fidan ile görüştüğüne dair ifadeler yer aldı.

Bozkır ifadesinde, 2014 yılında Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in yeğeni olarak bildiği Gültekin isimli kişinin aracılığıyla FETÖ kumpasını köpürten isimlerden Zihni Çakır ile tanıştığını anlattı.

Bozkır, Zihni Çakır ile tanıştıktan sonra, FETÖ üzerine konuştuklarını, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili bilgisinin olduğunu ve Çakır’ın kendisini İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdiğini belirtti. Zihni Çakır’ın yönlendirmesiyle İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne dört defa giden Bozkır, daha sonra Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan ile görüştüğünü anlattı. Bozkır bu görüşmelerinde, MİT TIR’ları ve Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli bilgilerinin olduğunu söylediğini fakat resmi bir ifadesinin alınmadığını ifade etti.

Hablemitoğlu cinayetine dair ifade veren Bozkır’ın ifadelerini resmiyete dökmeyen isim ise şimdilerde AYM Başkanı olmak isteyen İrfan Fidan’dı.

IŞİD’E SİLAH SEVKİYATINDAN YARGILANAN ESKİ ASKER NEDEN İRFAN FİDAN’IN İSMİNİ VERDİ?

İrfan Fidan’ın ismi terör örgütüne silah göndermekten yargılanan eski askerin beyanında da geçiyordu.

8 Eylül 2015’te, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir TIR durduruldu ve dorsesinde soğan çuvalları arasına gizlenmiş tonlarca patlayıcı madde ele geçirildi. Yapılan soruşturma kapsamında, Mesut Doğanay’ın, Afyon’un Evciler İlçesi Taşlıburun Köyü’ndeki, merkezi Denizli’de bulunan Trend Madencilik şirketine ait patlayıcı madde deposundan silah sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı.

Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ve 2017 yılında hazırlanan iddianamede, yakalanan silahların IŞİD’e gönderildiği ifade edildi. , IŞİD’e silah sevkiyatı yapan örgütün başında Nuri Gökhan Bozkır’ın olduğu, emekli polis Mesut Doğanay, Arif İzzet Sarıtaş, Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş ve Mehmet Oktar’ın da yönetici pozisyonunda oldukları ifade edildi.

Ancak hazırlanan iddianamede, yönetici pozisyonundaki Bozkır, Doğanay, Sarıtaş ve Oktar hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan ceza istenirken, TSK’daki görevi 2017’de biten eski üsteğmen Ahmet Yasin Güneş dosyada sanık yapılmadı. Güneş bu süreçte tutuksuz olarak hayatına devam etti.

Soğan TIR’ları davasında çıkan hapis cezalarına rağmen yönetici pozisyonundaki Ahmet Yasin Güneş’e 24 Eylül 2021 tarihine dek dokunulmadı. TIR’ların yakalanmasının üzerinden geçen 6 yıl sonra, Ahmet Yasin Güneş hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan iddianame hazırlandı. Güneş hakkında açılan davadan 4 ay sonra ise soğan TIR’ları davasında firari olduğu için cezası henüz verilmeyen Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

"BİLGİSİ DAHİLİNDE HAREKET ETTİM" İDDİASI

Güneş, Bozkır Türkiye’ye getirilmeden 2 ay önce Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazılı beyanında İrfan Fidan’ın adını verdi.

Güneş, 22 Kasım 2021’deki beyanında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde, kendisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti. Güneş, astsubay öğrencileri bölük komutanı olarak görev yaptığı 2012-2017 yılları arasında İrfan Fidan’ın kendisine “FETÖ’cü öğrencileri rapor et” görevi verdiğini öne sürdü. Eski asker Güneş, birçok FETÖ davasında bu doğrultuda gizli tanıklık yaptığını ileri sürdü etti. Ancak hangi davalarda gizli tanıklık yaptığını ve Fidan ile nasıl tanıştığını ve bu talimatları neden yerine getirdiğini anlatmadı.

ADAYLIĞI AÇIKLANMADAN ÖNCE AYM'YE ŞİKAYET EDİLDİ: CEZASI İSTENDİ

İrfan Fidan, Ahmet Yasin Güneş’in tutuklanmaması için tavassutta bulunduğu ve hakkında açılacak olan davayı engellediği iddiasıyla Avukat Vural Ergül tarafından AYM’ye şikayet edildi. AYM’ye sunulan dilekçede, "Ahmet Yasin Güneş’in, IŞİD soruşturmasından tutuklanmasını engellemek amacıyla, hukuka aykırı olarak yargıyı etkilemek amacıyla tavassutta bulunduğuna, görevde kayıtsızlık ve düzensizlik gösterdiğine dair iddialarımızın hukuka ve adalete özellikle de Anayasa Mahkemesi’ne olan güvenin sarsılmaması ve korunması için halen üyeniz bulunan İrfan Fidan hakkında gerekli soruşturmanın açılarak cezalandırılması” talep edildi.

Fidan, ayrıca 17-25 Aralık soruşturması sonucunda aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Reza Zarrab’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında “takipsizlik” kararı vermişti.

Geçmişte birçok siyasi davada yer alan İrfan Fidan hakkında dava dosyalarına da giren soru işaretleri mevcuttu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, kritik bir rolde olan HDP’nin kapatılması davasına bakacak olan AYM’nin başına, geçmişinde birçok soru işareti olan İrfan Fidan’ın gelmek istemesi ise dikkat çekiciydi.