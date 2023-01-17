Anamur Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı

Mersin'in de Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar’ın otomobili evinin önünde park halindeyken kundaklandı.

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Anamur Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı

Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateşe verilerek kundaklandı. Olay önceki sabah 03.00 sıralarında Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 

Sözcü'nün aktardığına göre, Satar’ın evinin önünde park halinde iken kundaklanan otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Kullanılamaz hale gelen araç çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Araçta zaman zaman patlama yaşanması çevredeki vatandaşlar arasında korku yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen araçta yapılan ilk incelemede kundaklanma bulgularına ulaşıldığı öğrenildi. Kundaklama olayı ile ilgili polisin inceleme ve araştırması ise çok yönlü sürüyor. 

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