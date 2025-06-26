Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Başlatılan Disiplin Soruşturması Meclis Gündeminde

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025’te başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturmalar başlatılan Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin durumunu Meclis gündemine taşındı.

CHP Eskişehir milletvekili İbrahim Aslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

Aslan, öğrenciler hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarının aynı içerikle ‘kopyala-yapıştır’ metinlerle yapılan suçlamalarla sürdüğüne işaret ederek, “Üniversiteler özgür düşüncenin, akademik ifadenin ve bilimsel gelişimin merkezi olması gerekirken, ceza alanlarına dönüştürülmemelidir” ifadelerini kullandı.

Arslan, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

• 19 Mart 2025 sonrası düzenlenen eylemler nedeniyle kaç öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır?

• Afiş taşımak, halay çekmek, slogan atmak ve Atatürk posteri asmak disiplin suçu olarak mı görülmektedir?

• Bu eylemler sırasında kamu düzenini bozacak veya mülke zarar verecek herhangi bir somut olay tespit edilmiş midir?

• Disiplin süreçlerinde savunma hakkı, tarafsızlık ve suçun şahsiliği ilkesi gözetilmiş midir?

• Atatürk posteri asan öğrencilere soruşturma açılması, Atatürk’e sahip çıkmanın cezalandırılması anlamına gelmiyor mu?

• Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu soruşturmalar hakkında herhangi bir inceleme başlatmış mıdır?

• Anayasal hakları güvence altına almak için üniversitelerde yeni bir düzenleme ya da genelge planlanmakta mıdır?